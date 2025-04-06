«Теперь точно Горбачев»: Трамп призвал американцев готовиться к тяжелым временам и терпению

Одиозный президент Трамп не сбавляет обороты и после сумбурных первых месяцев работы он не только не умерил пыл, но, кажется, только усиливает свои странные инициативы в реализации неоднозначного будущего США и всего мира.
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