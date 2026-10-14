С миру по нитке...
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Что может уничтожить человечество до 2100 года: названы 2 главные угрозы

Ученые назвали две угрозы, способные полностью уничтожить человечество до конца XXI века. При этом падение астероида и извержение супервулкана в список не попали, а некоторые привычные проблемы оказались опаснее, чем можно представить.

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