Что может уничтожить человечество до 2100 года: названы 2 главные угрозы

Ученые назвали две угрозы, способные полностью уничтожить человечество до конца XXI века. При этом падение астероида и извержение супервулкана в список не попали, а некоторые привычные проблемы оказались опаснее, чем можно представить.
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