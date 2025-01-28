Наследство блогера Лены Миро делят в Белгородской области

Блогер скончалась 20 апреля прошлого года. В январе было ликвидировано ее ИП.фото: vk.com/lena.miroПосле смерти блогера Елены Мироненко, более известной как Лена Миро, открыли наследственное дело в Белгородской области, где она родилась.