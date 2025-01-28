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  • В С
    Иди билеты продавай в ДК. Там надо ставить человека, который будет работать.Курская чиновница...
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Наследство блогера Лены Миро делят в Белгородской области

Наследство блогера Лены Миро делят в Белгородской области

Блогер скончалась 20 апреля прошлого года. В январе было ликвидировано ее ИП.фото: vk.com/lena.miroПосле смерти блогера Елены Мироненко, более известной как Лена Миро, открыли наследственное дело в Белгородской области, где она родилась.

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