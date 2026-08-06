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«Принято решение заканчивать»: о чем говорят изменения в Минобороны и Вооруженных силах России

«Принято решение заканчивать»: о чем говорят изменения в Минобороны и Вооруженных силах России

Путин объяснил перестановки необходимостью совершенствовать структуру Минобороны с учетом потребностей ВС РФ и опыта СВО Президент России Владимир Путин объявил о кадровых и структурных изменениях в Министерстве обороны.

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Комментарии
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Валентин Щербаков
Очень жаль, что не восстановили арестованного генерала И. Попова....
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