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Экономист Чирков: коллективный Запад саботирует зерновую сделку

Экономист Чирков: коллективный Запад саботирует зерновую сделку

Западные страны саботируют зерновую сделку, не следуя гарантированным условиям. Об этом рассказал доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков.

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