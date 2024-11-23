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Орловские новости

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Директора орловского рехаба арестовали за попытку дать взятку и вещества

Директора орловского рехаба арестовали за попытку дать взятку и вещества

Судя по данным официального сайта рехаба, Путютин — член общественного совета при департаменте социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области, «активный общественный деятель, член национальной наркологической лиги».

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