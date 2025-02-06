Корсары дяди Сэма: как американский владелец ЧВК собирается промышлять морским разбоем

3 февраля по отечественной блогосфере и СМИ расползлась небезынтересная новость из США. Утверждается, что широко известный в узких кругах «бизнесмен», бывший офицер американского морского спецназа и основатель ЧВК Blackwater Эрик Принс якобы предложил.