“The U.S. is expected to remove 50% tariffs on some Canadian products in a bid to help Maine Sen. Susan Collins and other Republicans in the upcoming midterm elections,” the Wall Street Journal reports.
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