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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Быков об отказе Ларионова отвечать на вопросы по Zoom: «По-человечески его можно понять, все мы люди. Полагаю, этим он выражал недовольство действиями команды»

«Северсталь» дома обыграла «Торпедо» (5:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.  На послематчевой пресс-конференции главный тренер нижегородской команды Игорь Ларионов отказался отвечать на вопросы журналистов, заявив: «На вопросы по Zoom не отвечаю.

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