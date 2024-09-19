Быков об отказе Ларионова отвечать на вопросы по Zoom: «По-человечески его можно понять, все мы люди. Полагаю, этим он выражал недовольство действиями команды»

«Северсталь» дома обыграла «Торпедо» (5:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. На послематчевой пресс-конференции главный тренер нижегородской команды Игорь Ларионов отказался отвечать на вопросы журналистов, заявив: «На вопросы по Zoom не отвечаю.
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