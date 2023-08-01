Военное обозрение

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Западная пресса пишет о проблемах ВСУ в процессе штурма населенного пункта Старомайорское на Южно-Донецком направлении

Западная пресса пишет о проблемах ВСУ в процессе штурма населенного пункта Старомайорское на Южно-Донецком направлении

Украинские войска продолжают штурм населенного пункта Старомайорское на Южно-Донецком направлении, пытаясь окончательно выбить из него российские подразделения.

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