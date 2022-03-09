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В Смоленской области полицейские и общественники поздравили с 8 Марта воспитанниц подшефного детского учреждения

Сотрудники МО МВД России «Дорогобужский» и представители Общественного совета при МО посетили подшефное детское учреждение - СОГБУ «Дорогобужский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Родник», чтобы поздравить девочек с 8 Марта.

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