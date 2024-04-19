Международное право, в примерах

Eduard

Да! Везде где разбойничают и убивают США и их подельники из ЕС и Израиля,никакое международное право не работает.Как сидели так и сидят во власти,но какого-нибудь араба арестуют.Есть понятие"Государственный терроризм",это пр масштабу не соизмеримо ни с чем!