Я сейчас вам урок международного права даду. «Даду, даду»(с)В примерах за последние 30 лет.Вторжение в Сомали.
Международное право, в примерах
Комментарии
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Eduard
Да! Везде где разбойничают и убивают США и их подельники из ЕС и Израиля,никакое международное право не работает.Как сидели так и сидят во власти,но какого-нибудь араба арестуют.Есть понятие"Государственный терроризм",это пр масштабу не соизмеримо ни с чем!
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17 час.
Eduard
Гаага и МУС ни одного американца,укропа не арестовали ни за какие преступленич.Американцы своич короновирусом убили 20 миллионов,где арестованые?Их нет! Потому что суды фальшивые,политизированые!
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17 час.
Eduard
А вот Путину ордер МУС выписал,как же он посмел свою Украину "украсть"! Оказывается наша Украина,это часть Германии,так в Германии думают!
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17 час.
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