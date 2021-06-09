В мотострелковое соединение Восточного военного округа в Бурятии посту-пил новейший цифровой комплекс связи «Переселенец»

В мотострелковое соединение Восточного военного округа в Бурятии посту-пил новейший цифровой комплекс связи «Переселенец»

Данное поступление техники призвано повысить качество системы связи между пунктами управления в полевых условиях.

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