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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг про 39 хоккеистов на сборе СКА: «У нас не так много игроков, бывает намного внушительнее. В «Вашингтон» 70 человек приезжали»

– Как говорил футбольный тренер Константин Бесков, «игроков важно собрать и правильно расставить». У вас на сборе 39 хоккеистов, а в заявку на матч попадает 22.

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