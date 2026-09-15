Литва направит Беларуси ноту после инцидента с дронами 15 сентября

Литовский МИД, возглавляемый Кястутисом Будрисом, направит дипломатическую ноту Минску из-за инцидента с беспилотником, который был сбит в воздушном пространстве Литвы 15 сентября.
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