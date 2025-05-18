Amazon и британское правительство делают ставку на ядерную энергию для цифровой революции

Глава Amazon Web Services (AWS) Мэтт Гарман заявил о необходимости увеличения объёмов атомной энергетики в Великобритании для обеспечения электроэнергией дата-центров, необходимых для развития искусственного интеллекта.
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