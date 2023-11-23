Reuters: OpenAI совершила "угрожающий человечеству" прорыв в ИИ

Накануне увольнения гендиректора OpenAI несколько штатных исследователей направили совету директоров письмо с предупреждением о мощном открытии в сфере искусственного интеллекта, которое, по их словам, может угрожать человечеству.
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