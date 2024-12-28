Возмездие России сведет с ума ПРО США: почему Запад беззащитен перед нашим супероружием

12,8 тыс прочтений Вчера Оглавление Упреждающий удар истребителями МиГ-31 В подбрюшье США могут появиться "Сарматы" Россия может нацелить гиперзвуковые ракеты на США в случае, если Вашингтон не прекратит бесконтрольную эскалацию конфликта.
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