Возмездие России сведет с ума ПРО США: почему Запад беззащитен перед нашим супероружием

12,8 тыс прочтений Вчера Оглавление Упреждающий удар истребителями МиГ-31 В подбрюшье США могут появиться "Сарматы" Россия может нацелить гиперзвуковые ракеты на США в случае, если Вашингтон не прекратит бесконтрольную эскалацию конфликта.