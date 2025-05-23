В пятницу, 23 мая, в Италии состоялся матч 38-го тура Серии А, в котором «Комо» на своем поле проиграл «Интеру» со счетом 0:2В пятницу, 23 мая, в Италии состоялся матч 38-го тура Серии А, в котором «Комо» на своем поле проиграл «Интеру» со счетом 0:2В составе миланского клуба по голу забили Стефан Де Врей и Хоакин Корреа .