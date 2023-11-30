С легким — на подъем: для FPV-дронов начали выпускать штатные боеприпасы

В России наладили серийный выпуск боеприпасов для FPV-дронов. Нынешней осенью начались поставки в зону СВО фугасных, осколочно-фугасных и кумулятивных боевых частей, в дальнейшем эту линейку расширят, сообщили источники «Известий» в Минобороны РФ и ОПК.