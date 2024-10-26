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Смещаем акцент: правила подбора гардероба для девушек с широкими плечами

Смещаем акцент: правила подбора гардероба для девушек с широкими плечами

mw.rentals / соцсети Идеальной фигурой традиционно считается силуэт песочных часов, но что делать девушкам, чья фигура совсем не вписывается в принятые стандарты? К примеру, представительницам прекрасного пола с широкими плечами необходимо соблюдать определенные правила при подборе аутфита.

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