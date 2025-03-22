Буданов предлагал Офису Зеленского план по подрыву всех украинских АЭС, — Арестович (ВИДЕО)

Русская весна
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Русская весна

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Комментарии
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Eduard
Вот они бандиты Майдана! Всех убить,все взорвать,но мы русские у них виноваты.Они на Украине ослепли?
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21 час.
Ю
Юрий Зубрин
Это страшно ,чтобы быть правдой,а если это правда ,эти нелюди должны быть наказаны ....
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16 час.
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