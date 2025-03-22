Буданов предлагал Офису Зеленского план по подрыву всех украинских АЭС, — Арестович (ВИДЕО)

Глава ГУР Кирилл Буданов* предлагал Офису президента Украины план по подрыву всех украинских АЭС. Такой план разрабатывался на случай проигрыша в войне, рассказал экс-советник офиса Зеленского Алексей Арестович*.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии