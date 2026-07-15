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Аргументы недели

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Задача депутата — не просто обозначать проблемы, а искать ресурсы для их решения

Задача депутата — не просто обозначать проблемы, а искать ресурсы для их решения

Как удается сочетать разные источники финансирования и воплощать пожелания жителей Октябрьского округа Иркутска, преображая как людные общественные пространства, так и тихие «домашние» дворики, рассказал депутат городской Думы Александр ДрузенкоЗа семь лет работы удалось привлечь для округа более 1 миллиарда рублей из различных источников.

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