Как удается сочетать разные источники финансирования и воплощать пожелания жителей Октябрьского округа Иркутска, преображая как людные общественные пространства, так и тихие «домашние» дворики, рассказал депутат городской Думы Александр ДрузенкоЗа семь лет работы удалось привлечь для округа более 1 миллиарда рублей из различных источников.