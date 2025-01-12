Хабиба Нурмагомедова сняли с самолета в США

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов был снят с самолета в США после спора со стюардессой. Инцидент произошел из-за того, что спортсмен отказался пересаживаться с аварийного ряда, несмотря на просьбу бортпроводницы.
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