Песков прокомментировал иск АНО «Диалог» против ФБР

МОСКВА, 1 ноября, ФедералПресс. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о иске АНО «Диалог» против Федерального бюро расследований (ФБР), который был подан в американский суд из-за распространения ложной информации об организации.
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