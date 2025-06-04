Его затолкали в «Мерседес» с мигалкой и номерами АМР и увезли. На Ярославском вокзале похитили человека

Полиция начала проверку сообщений о похищении мужчины на Ярославском вокзале Полиция начала проверку после появления в соцсетях видео, на котором группа неизвестных похищает мужчину с территории Ярославского вокзала в Москве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии