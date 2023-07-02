Жесткое ДТП на трассе "Борисовка - Уссурийск": есть пострадавшие

Серьёзное ДТП произошло на трассе "Борисовка — Уссурийск". Toyota Prius выехала на встречку и столкнулась с Nissan X-trail, который от удара перевернулся в кювет.
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