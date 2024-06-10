Ставка на дефицит людей для ВСУ опрометчива. Надо уничтожать верхушку Киевского режима

Р Роман А теперь дождемся F-16 и снова глубокая озабоченность...Не пора ли озаботить по самое немогу шольца,макрона ,бареля,урсулу,а так же бидона,этих деревянных лидеров запада хотябы по одной гиперракете в качестве гостинца за все "хорошие" дела против нашего народа!!!И про наркомана с его шоблой не забыть:они задержались на этом свете,пора им к своему идолу бандере!!!

Дмитрий Боев Пожелания "по гиперракете на голову всем врагам" явно приходят от жителей Луны или хотя бы острова Пасхи, считающих, что ответочка им лично не прилетит никогда. Воякузы...