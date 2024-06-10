По Сети гуляют эти фотографии, которые интерпретируют так, что в ВСУ остались только старики. Но вдумайтесь: если так стары и немощны все ВСУшники, то почему наши бойцы их не сломят окончательно? Как они такими кадрами ещё пытаются контратаковать? Даже если наших бойцов меньше количественно, то каждый молодой боец должен таких доходяг пачками побеждать.
Ставка на дефицит людей для ВСУ опрометчива. Надо уничтожать верхушку Киевского режима
Комментарии
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Р
Роман
А теперь дождемся F-16 и снова глубокая озабоченность...Не пора ли озаботить по самое немогу шольца,макрона ,бареля,урсулу,а так же бидона,этих деревянных лидеров запада хотябы по одной гиперракете в качестве гостинца за все "хорошие" дела против нашего народа!!!И про наркомана с его шоблой не забыть:они задержались на этом свете,пора им к своему идолу бандере!!!
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5 час.
Дмитрий Боев
Пожелания "по гиперракете на голову всем врагам" явно приходят от жителей Луны или хотя бы острова Пасхи, считающих, что ответочка им лично не прилетит никогда. Воякузы...
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4 час.
А
Александр24
До сих пор не понимаю, почему Банковскую не сровняют с землёй? Отговорки типа, там же мирные люди, обрыдли уже до предела. Там фашисты! Все до одного. А постоянные свободные посещения Киева западными фашистами? Сколько это будет продолжаться? Загнать этих крыс туда, где им и надо существовать - в глубочайшие подземелья.
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1 час.
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