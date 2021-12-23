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Владимир Путин обсудит сегодня актуальные вопросы с журналистами

Владимир Путин сегодня проведёт свою семнадцатую большую пресс-конференцию. Она состоится в очном режиме в столичном Манеже.

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