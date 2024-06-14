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Крымское информационное агентство

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На трассе «Таврида» возле Феодосии горит автобетоносмеситель

На трассе «Таврида» возле Феодосии горит автобетоносмеситель

Сегодня на трассе «Таврида» возле Феодосии загорелся автомиксер. Об этом сообщили очевидцы. Фото: соцсетиНа дороге может быть задымление, водителей просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

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