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Ревматолог Степанова отметила, что ноющая боль в колене не всегда означает начало артрита

Ревматолог Степанова отметила, что ноющая боль в колене не всегда означает начало артрита

Ноющая боль в колене, пальцах или локте после физической нагрузки не всегда означает начало артрита. О том, как отличить опасные симптомы от обычной усталости, «Известиям» рассказала врач-ревматолог Наталья Степанова.

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