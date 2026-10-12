Ревматолог Степанова отметила, что ноющая боль в колене не всегда означает начало артрита

Ноющая боль в колене, пальцах или локте после физической нагрузки не всегда означает начало артрита. О том, как отличить опасные симптомы от обычной усталости, «Известиям» рассказала врач-ревматолог Наталья Степанова.
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