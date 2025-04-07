Иногда приходится принимать лекарства. Трамп спокойно отреагировал на падении фондовых рынков

Президент США Дональд Трамп, комментируя падение американского фондового рынка из-за введения масштабных пошлин, сравнил это с лечением, которое, по его словам, «может решить проблемы в мировой экономике».
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