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Царьград

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Ирландский блогер назвал Поволжье регионом России с самыми красивыми девушками

Ирландский блогер назвал Поволжье регионом России с самыми красивыми девушками

Объехав страну от Балтики до Сибири, он составил рейтинг регионов с самыми красивыми девушками.Ирландский тревел-блогер Тим, объехавший Россию от западных границ до бескрайних сибирских просторов, решил поделиться с подписчиками своими наблюдениями о женской красоте в разных уголках страны.

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