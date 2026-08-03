Ирландский блогер назвал Поволжье регионом России с самыми красивыми девушками

Объехав страну от Балтики до Сибири, он составил рейтинг регионов с самыми красивыми девушками.Ирландский тревел-блогер Тим, объехавший Россию от западных границ до бескрайних сибирских просторов, решил поделиться с подписчиками своими наблюдениями о женской красоте в разных уголках страны.