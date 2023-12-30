Пушков прокомментировал отказ Аргентины вступить в БРИКС

АС

Александр Сысоев

От Аргентины, как ни от какой другой страны, веет абсолютной безнадегой. И проголосовать большинству населения за кандидата, обещавшего ликвидировать пенсии и социальные пособия, может только тот народ, который руководствовался лозунгом "Лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас". Жаль, а ведь еще сто лет назад это была благополучная "Мекка", куда стремились люди со всего земного шара.