Модель развития Аргентины, которую выбрал президент Хавьер Милей, может привести к полному провалу на глазах всего мира.
Пушков прокомментировал отказ Аргентины вступить в БРИКС
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Александр Сысоев
От Аргентины, как ни от какой другой страны, веет абсолютной безнадегой. И проголосовать большинству населения за кандидата, обещавшего ликвидировать пенсии и социальные пособия, может только тот народ, который руководствовался лозунгом "Лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас". Жаль, а ведь еще сто лет назад это была благополучная "Мекка", куда стремились люди со всего земного шара.
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