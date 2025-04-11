В Петербурге проходит конференция, приуроченная к 125-летию Городской клинической больницы номер 31

Участников мероприятия приветствовали представители городской администрации и депутаты Законодательного Собрания В Петербурге сегодня, 11 апреля, проходит научно-практическая конференция «Традиции и инновационные технологии диагностики и лечения в современной многопрофильной клинике», приуроченная к 125-летию Городской клинической больницы № 31.