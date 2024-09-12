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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Правда ли, что в России хотят ввести всеобщий призыв на службу в армии?

Правда ли, что в России хотят ввести всеобщий призыв на службу в армии?

Даже те, у кого есть проблемы со здоровьем, могут принести пользу стране, убежден глава СПЧ В России на срочную военную службу сейчас призывают мужчин в возрасте от 18 до 30 лет с хорошим или удовлетворительным состоянием здоровья.

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Комментарии
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Федор Родников
Прав защитник ПРАВ ЧЕЛОВЕКОВ))),но нужно начинать всеобщий призыв с детей-внуков членов высшего руководства страны-окружение Прехидента,правительство РФ,Сов.фед,Гос.дума и по нисходящей во всех властных структурах,обязательно деток и внуков олигархов-торгашей,думаю порядочное количество солдат появится на поле боя.P.S Самого Фадеева нужно послать на передок и пусть там покажет пример любви к Родине.
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