Ron Sachs/CNP for NY Post/picture alliance/TASS В структуре военного министерства США создано управление по осуществлению диверсий в технологической сфере в других государствах, об этом в четверг, 22 октября, сообщила газета Politico.
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