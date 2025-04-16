Частичное завершение спецоперации произойдет к декабрю 2025 года, боевые действия продлятся еще все лето.
Политолог Перенджиев: СВО частично завершится к концу 2025 года
Комментарии
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Валерий Беседин
Частично это как? Это типа останется чуть-чуть беременной? 🤣
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22 час.
Галина
До 9 мая будут масштабные продвижения!!!! Просто маштабнейшие!!!! Пусть помечтают трампище-купи-продай и темошенишка-проститутка хохляцкая.... Одеса, Киев, Приднестровье, а так же вся территория до границ с европой с грязной задницей..... Другого не дано....
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21 час.
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