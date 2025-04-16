Галина

До 9 мая будут масштабные продвижения!!!! Просто маштабнейшие!!!! Пусть помечтают трампище-купи-продай и темошенишка-проститутка хохляцкая.... Одеса, Киев, Приднестровье, а так же вся территория до границ с европой с грязной задницей..... Другого не дано....