Политика как он...
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Политика как она есть

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Политолог Перенджиев: СВО частично завершится к концу 2025 года

Политолог Перенджиев: СВО частично завершится к концу 2025 года

Частичное завершение спецоперации произойдет к декабрю 2025 года, боевые действия продлятся еще все лето.

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Комментарии
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Валерий Беседин
Частично это как? Это типа останется чуть-чуть беременной? 🤣
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22 час.
Галина
До 9 мая будут масштабные продвижения!!!! Просто маштабнейшие!!!!  Пусть помечтают трампище-купи-продай и темошенишка-проститутка хохляцкая.... Одеса, Киев, Приднестровье, а так же вся территория до границ с европой с грязной задницей..... Другого не дано....
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21 час.
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