ВС РФ установили "умные" минные поля на направлении возможного прорыва ВСУ в ДНР

Скриншот видео Расчет новейшей инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие" группировки войск "Центр" провел дистанционное минирование участка местности перед позициями войск ВС РФ в ДНР на авдеевском направлении зоны проведения спецоперации (СВО), установив "умные" минные поля на направлении возможного прорыва подразделений военнослужащих ВСУ и украинских националистов.
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