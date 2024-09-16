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ВС РФ установили "умные" минные поля на направлении возможного прорыва ВСУ в ДНР

ВС РФ установили "умные" минные поля на направлении возможного прорыва ВСУ в ДНР

Скриншот видео Расчет новейшей инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие" группировки войск "Центр" провел дистанционное минирование участка местности перед позициями войск ВС РФ в ДНР на авдеевском направлении зоны проведения спецоперации (СВО), установив "умные" минные поля на направлении возможного прорыва подразделений военнослужащих ВСУ и украинских националистов.

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