В Давосе на ВЭФ обсудят «болезнь Х», в 20 раз более смертоносную, чем коронавирус

Всемирный экономический форум пройдет с 15 по 19 января 2024 года.В Давосе на Всемирном экономическом форуме, который пройдет с 15 по 19 января, обсудят «болезнь Х», в 20 раз более смертоносную, чем коронавирус.
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