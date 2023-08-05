Кубок мира. 1/32 финала. Непомнящий, Карлсен, Дубов, Свидлер, Есипенко и Накамура сыграют в первых партиях

Кубок мира по шахматам Баку, Азербайджан 1/32 финала Первые партии Начало – 14:00 по московскому времени Магнус Карлсен (Норвегия) – Арьян Тари (Норвегия) Рауф Мамедов (Азербайджан) – Ян Непомнящий (Россия) Даниил Дубов (Россия) – Даниеле Вокатуро (Италия) Франсиско Вальехо Понс (Испания) – Андрей Есипенко (Россия) Петр Свидлер (Россия) – Йорден ван Форест (Нидерланды) Василий Иванчук (Украина) – Вэй И (Китай) Фабиано Каруана (США) – Мустафа Йылмаз (Турция) Ференц Беркеш (Венгрия) – Никита Витюгов (Россия) Кирилл Шевченко (Румыния) – Алексей Сарана (Сербия) Арджун Эригайси (Индия) – Владимир Федосеев (Словения) Жюль Муссар (Франция) – Уэсли Со (США) Беньямин Гледура (Венгрия) – Хикару Накамура (США) Полную сетку можно посмотреть здесь.