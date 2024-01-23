Студентов ЯНАО приглашают стать донорами крови и костного мозга

В больнице Ноябрьска (ЯНАО) с 22 по 26 января ждут студентов, которым уже исполнилось 18 лет. Они смогут сдать кровь или анализ для вступления в Регистр доноров костного мозга, сообщается в telegram-канале «Ноябрьск».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии