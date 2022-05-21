Газета.ру

7 269 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Starley Вячеслав
    Наркоша совсем берега попутал. Никто не собирается ничего возвращать. Не переговоры а полная капитуляция уСраиныЗеленский пообеща...
  • Георгий Михалев
    Нацистское правительство под управлением американских фашистов засудят Додона по сфабрикованным делам.Экс-президента Мо...
  • Konstantin Петров
    Пусть еще лицензию покупают на добычу полезных ископаемых.Майнеры криптовал...

Бенедикт Камбербэтч снимется в фильме о крестьянском восстании в Англии

Бенедикт Камбербэтч снимется в фильме о крестьянском восстании в Англии

45-летний Бенедикт Камбербэтч присоединился к актерскому составу будущего фильма "The Hood" режиссера Пола Гринграсса, наиболее известного съемками второй и третьей части франшизы о Джейсоне Борне, а также оскаровской картины "Капитан Филлипс".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх