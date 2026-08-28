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Газета.ру

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Профессор Старченко: при лечении зубов по ДМС нужно сохранять документы

Профессор Старченко: при лечении зубов по ДМС нужно сохранять документы

Пациентам, которые лечат зубы по добровольному медицинскому страхованию (ДМС), следует сохранять документы, подтверждающие все проведенные процедуры, а также соблюдать ряд других действий, которые помогут в случае некачественного лечения.

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