Профессор Старченко: при лечении зубов по ДМС нужно сохранять документы

Пациентам, которые лечат зубы по добровольному медицинскому страхованию (ДМС), следует сохранять документы, подтверждающие все проведенные процедуры, а также соблюдать ряд других действий, которые помогут в случае некачественного лечения.
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