Пушилин: ВСУ обстреляли Енакиево высокоточным дальнобойным оружием

Украинские войска атаковали город Енакиево (ДНР) высокоточным дальнобойным оружием.ВСУ обстреляли город Енакиево в Донецкой Народной Республике с помощью высокоточного дальнобойного оружия, сообщил глава республики Денис Пушилин.
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