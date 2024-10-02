Трамп, Кеша и "Анора". 10 главных фильмов октября 2024 года в российских кинотеатрах

В октябре в российском прокате выйдут фильмы о Дональде Трампе и Федоре Черенкове, сказка "Огниво", нашумевшая "Анора" и экранизация "Попугая Кеши" Октябрь – месяц, когда на улице становится холодно, сыро и хочется побыстрее скрыться от дождя и ветра где-нибудь в теплом месте.