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Стал известен порядок выбора в первом раунде драфта НХЛ-2021. У «Коламбуса» – 3 пика

После завершения плей-офф НХЛ стал известен итоговый порядок выбора на драфте-2021. Места с 1-го по 15-е были распределены по итогам лотереи, состоявшейся 2 июня.

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