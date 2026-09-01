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Вечерний Новосибирск

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Прокуратура потребовала изъять у фермера земельные участки у озера Чаны

Прокуратура потребовала изъять у фермера земельные участки у озера Чаны

Барабинский межрайонный прокурор подал иск к жителю Новосибирской области с требованием изъять у него части земельных наделов, расположенных в прибрежной зоне крупнейшего озера Западной Сибири.

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