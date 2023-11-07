Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

146 885 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergiy Che
    Его и свои буржуины типа Круппа вполне недурственно спонсировали и Бриташки-Френчи, которые даже сняли для его правит...Никогда и ни в чё...
  • Анфиса Иванова
    О, так вот где Райс " спряталась"...Я когда-то ей симпатизировала....Она продолжает дело Олбрайт?!  А наши персоналии...«У меня челюсть о...
  • Natalija Osminina
    Я же не виновата, что Вы дурачок. Не хотите образовываться-прощайте. Потом же будет стыдно за свое невежество.Путин: Не было ни...

А на Украине снова пэрэмога. Ожидаемо, правда?

А на Украине снова пэрэмога. Ожидаемо, правда?

Украинцы смакуют рассуждения своих говорящих болванчиков о какой-то там позиционной войне и искренне радуются той лжи, которую несут украинские псевдоэкспертные дегенераты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
карюкалов вячеслав
Мда.
Ответить
3 час.
Александр Ляшенко
Укрожопьё радуется терактам, совершаемым на территории России, да и вообще любым бедам, это как? Они массово радуются нашим бедам,  говорят и пишут, и радуются, ну не ублюдки эти укрожопые, после этого!
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх