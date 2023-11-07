Украинцы смакуют рассуждения своих говорящих болванчиков о какой-то там позиционной войне и искренне радуются той лжи, которую несут украинские псевдоэкспертные дегенераты.
А на Украине снова пэрэмога. Ожидаемо, правда?
Комментарии
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карюкалов вячеслав
Мда.
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3 час.
Александр Ляшенко
Укрожопьё радуется терактам, совершаемым на территории России, да и вообще любым бедам, это как? Они массово радуются нашим бедам, говорят и пишут, и радуются, ну не ублюдки эти укрожопые, после этого!
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2 час.
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