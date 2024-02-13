Мизулина обратится в СК по поводу блогерши, которая продает фото своего ребенка

Екатерина Мизулина, глава «Лиги безопасного интернета», планирует обратиться в Следственный комитет России в связи с деятельностью блогерши Дарьи Суднишниковой, которая, по ее утверждению, занимается продажей детской порнографии своего малолетнего ребенка в социальных сетях.
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