Мизулина обратится в СК по поводу блогерши, которая продает фото своего ребенка

Екатерина Мизулина, глава «Лиги безопасного интернета», планирует обратиться в Следственный комитет России в связи с деятельностью блогерши Дарьи Суднишниковой, которая, по ее утверждению, занимается продажей детской порнографии своего малолетнего ребенка в социальных сетях.